Se un marziano arrivasse oggi a Roma, a patto poi di trovare un taxi, vedrebbe un paese allo sbando, con gli ennesimi scioperi dei mezzi pubblici, e l'inesorabile declino dell'industria pesante, mentre la sanità è ai minimi termini, così come l'istruzione, la giustizia, il fisco, e i conti pubblici ulteriormente vandalizzati da quell'alzata d'ingegno appulo-venezuelana del bonus 110 per cento.

Un marziano a Roma - e la nostalgia dei fascisti su Marte - Così come non è un caso che l’Italia sia il paese più manipolabile dalle influenze russe, un paese capace ancora oggi di organizzare carnevalate rossobrune, e fremente di palpitazioni emotive per la fine della carriera terroristica di Yahya Sinwar. Non è un caso che Elon Musk si trovi così a suo agio in Italia, un paese che scambia per un progetto di investimento tecnologico privato la capiente ... (Linkiesta.it)