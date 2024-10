Ucraina, la Corea del Nord invia 12.000 soldati: prime truppe in Russia. La strategia di Putin per allargare il fronte orientale (Di sabato 19 ottobre 2024) La Corea Nord ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Lo riferisce la Yonhap, citando l'intelligence di Ilmessaggero.it - Ucraina, la Corea del Nord invia 12.000 soldati: prime truppe in Russia. La strategia di Putin per allargare il fronte orientale Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laha deciso dire quattro brigate per un totale di 12.000a sostegno dellanella sua guerra contro l'. Lo riferisce la Yonhap, citando l'intelligence di

