Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal cancelliere tedesco Scholz al premier ungherese Viktor Orban, le reazioni Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra Sbircialanotizia.it - Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal cancelliere tedesco Scholz al premier ungherese Viktor Orban, le reazioni Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyra Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra

Zelensky in tilt : striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Poi si rimangia tutto - Parole che sono state prontamente sfruttate dal Cremlino, con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, che ha affermato: “Trump è diventato il primo ex-presidente degli Stati Uniti e candidato alla presidenza a riconoscere che la responsabilità diretta del conflitto militare tra Russia e Ucraina, o meglio, della guerra civile” spetta al leader ucraino “che ha perso ... (Lanotiziagiornale.it)

Zelensky alla Ue : “Più armi e ingresso dell’Ucraina nella NATO” - Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina, nonostante la devastazione della guerra, ha dimostrato la sua determinazione a difendere i valori democratici che stanno alla base dell’Unione. Ma è in forte difficoltà nel farlo, anche perché la popolazione ucraina non ce la fa più: la guerra dura ininterrottamente da oltre due anni e mezzo. (Velvetmag.it)