Troppo calcio in tv dà la nausea, in Francia effetto saturazione: "I tifosi hanno capito che si gioca di più per soldi"

(Di sabato 19 ottobre 2024)in tv dà la, inè allarme per l’(ascolti tv in netto calo) L’Equipe dà ampio spazio all’allarme inda overdose di. Lo spunto è fornito dai dati d’ascolto di-Israele di Nations League. Quattro milioni di spettatori (3,98 milioni) a TF1. Il peggior dato degli ultimi cinque anni, dai 2,95 milioni di spettatori per l’amichevole con la Bolivia del giugno 2019 che fu trasmessa da Tmc. Ma – scrive L’Equipe – questo milione di fan persi per strada non è l’unico allarme per ildall’inizio della stagione. Nessuno sa quanto pubblico segua ora la Ligue 1. Le nuove emittenti Dazn e beIn Sports non comunicano mai i loro dati d’ascolto. Il nuovo programma sulla Ligue 1 non decolla in termini di audience su France 3 così come lo storico Telefoot.