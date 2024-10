Trascinato via da un fiume d’acqua, il video dell’uomo salvato da una passante per le strade di Catania (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltempo sulla Sicilia con precipitazioni che hanno trasformato le strade di Catania in veri e propri fiumi. In un video, un uomo viene salvato dal "fiume" di acqua piovana in pieno centro cittadino. Fanpage.it - Trascinato via da un fiume d’acqua, il video dell’uomo salvato da una passante per le strade di Catania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltempo sulla Sicilia con precipitazioni che hanno trasformato lediin veri e propri fiumi. In un, un uomo vienedal "" di acqua piovana in pieno centro cittadino.

Fornero santa subito - “follia” di Enrico Letta a “Di martedì : “Ci ha salvato”. Storace stoppa il teatrino (video) - Ora capiamo perché l’ex premier abbia perso rovinosamente le elezioni del 2022. . Elsa Fornero santa subito e a furor di popolo. Corrado Augias gli va dietro gongolante. Sarà solo Francesco Storace a rimettere le cose in chiaro, duellando con la Fornero- sempre civilmente- ma mettendola in riga quando lei afferma che “Salvini parla a vanvera”. (Secoloditalia.it)

"In modo criminale". Morte di Luca Salvatori : il duro sfogo del padre riapre il caso | Video - "Molti mi hanno chiesto come sia stato possibile un incidente del genere non ci sono immagini ufficiali se non quelle che arrivano dalla moto di Luca - ha spiegato Maurizio nel video -. Con un video sul canale YouTube del figlio, il presidente e AD di Trident Music ha voluto ripercorrere gli ultimi attimi del trentaduenne, scomparso anche a causa "delle barriere messe in modo criminale". (Liberoquotidiano.it)

Bilaterale Italia-Ucraina - Meloni : «Il sostegno militare serve a costruire la pace». Zelensky : «L’invio dei vostri sistema di difesa ha salvato delle vite» – I video - Questo presuppone il sostegno militare e il sostegno al settore energetico. Lo stesso Zelensky ha ringraziato poi entrambi su X: «Abbiamo concordato di lavorarci insieme ai nostri alleati. Ringrazio il Regno Unito per il suo continuo supporto alla difesa del nostro Paese, anche con armi a lungo raggio». (Open.online)