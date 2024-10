Tragico incidente stradale a Santi Cosma e Damiano: due morti e un ferito grave (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Santi Cosma e Damiano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:30. Il sinistro, che ha coinvolto due autovetture, ha provocato la morte di entrambi i conducenti e ha lasciato un bambino gravemente ferito. Questo episodio rappresenta un ammonimento sulla sicurezza stradale nelle aree locali, spesso teatro di dinamiche pericolose. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze di questo devastante evento. L’incidente: dinamica e conseguenze L’incidente si è verificato in un punto cruciale, precisamente all’incrocio tra Via Cisterna e Via Ex Ferrovia, punto noto per il suo intenso traffico. Le prime ricostruzioni indicano che, a causa di cause ancora da accertare, una Fiat Panda e un’Audi si sono scontrate violentemente. Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Santi Cosma e Damiano: due morti e un ferito grave Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha scosso la comunità dinella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:30. Il sinistro, che ha coinvolto due autovetture, ha provocato la morte di entrambi i conducenti e ha lasciato un bambinomente. Questo episodio rappresenta un ammonimento sulla sicurezzanelle aree locali, spesso teatro di dinamiche pericolose. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze di questo devastante evento. L’: dinamica e conseguenze L’si è verificato in un punto cruciale, precisamente all’incrocio tra Via Cisterna e Via Ex Ferrovia, punto noto per il suo intenso traffico. Le prime ricostruzioni indicano che, a causa di cause ancora da accertare, una Fiat Panda e un’Audi si sono scontrate violentemente.

