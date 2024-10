Zonawrestling.net - TNA: Gli Hardys pronti al ritorno anche in HOG

(Di sabato 19 ottobre 2024) La scorsa notte la House of Glory è andata in scena con un nuovo evento in cui, tra le tante vicende è andato in scenaun first time ever che ha coinvolto il TNA World Champion e El Hijo del Vikingo (leggi QUI). Ebbene, nelle fasi finali la federazione ha lanciato un video promo per pubblicizzare ildegli. Quella di dicembre sarà di fatti la prima data per Matt & Jeff Hardy che mancano in HOG dal 2016. Theare returning to @HOGwrestling for the first time since 2016!! @MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND #HOGSalvation pic.twitter.com/IDBJOuY25t— ?????? (@WrestlingCovers) October 19, 2024