Tir si ribalta sull’Autostrada A1 nel Casertano: morto il conducente (Di sabato 19 ottobre 2024) L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo: per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha causato notevoli disagi in Autostrada, che è stata chiusa per i soccorsi e la rimozione del tir. Fanpage.it - Tir si ribalta sull’Autostrada A1 nel Casertano: morto il conducente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo: per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha causato notevoli disagi in Autostrada, che è stata chiusa per i soccorsi e la rimozione del tir.

