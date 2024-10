Tifosi Udinese, minacce a Maignan: “Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Come riportato da calciomercato.com, in Milan-Udinese i Tifosi bianconeri hanno minacciato Mike Maignan in questo modo. Il racconto Pianetamilan.it - Tifosi Udinese, minacce a Maignan: “Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Come riportato da calciomercato.com, in Milan-bianconeri hanno minacciato Mikein questo modo. Il racconto

“Censurate in tv le immagini della protesta dei tifosi” : l’Agcom apre un’istruttoria su Roma-Udinese - Da quando è in vigore la legge Melandri che disciplina la titolarità e la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi si è di fatto limitato il diritto di cronaca che trova fondamento nell’articolo 21 della Costituzione”. A scatenare la rabbia del tifo giallorosso è stato l’esonero della bandiera Daniele De Rossi e a nulla è servito il successivo addio della contestata amministratrice ... (Ilfattoquotidiano.it)

Roma-Udinese - protesta tifosi non mostrata in tv : Agcom avvia istruttoria su diritto di cronaca - Tali immagini, infatti, non sono mai state mostrate o raccontate su Dazn e Sky in diretta, i due licenziatari dei diritti tv che hanno trasmesso la partita, e l’Agcom vuole vederci chiaro, per capire se ci sono state delle linee guida non rispettate per il diritto di cronaca di tutte le altre testate, specie quelle locali, che avrebbero voluto mostrare, nei servizi post partita, delle immagini ... (Sportface.it)

Udinese - Kabasele : «Ecco cosa è MANCATO contro quella squadra. Il mio RAPPORTO con i tifosi…» - Il giocatore dell’Udinese Kabasele ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata l’ultima partita dei bianconeri Christian Kabasele, giocatore dell’Udinese, ha rilasciato qualche dichiarazione alla trasmissione Udinese Tonight. Avevamo tutte le informazioni per fare […]. Non siamo stati coraggiosi con la palla per fare dei punti. (Calcionews24.com)