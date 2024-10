Temptation Island, Millie e Michele si lasciano: flirt con Raul Dumitras? (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella sesta puntata di Temptation Island si sono svolti i falò di confronto per tre delle quattro coppie rimaste in gioco. Tra queste, Millie Moi e Michele Varriale hanno deciso di porre fine alla loro avventura nel reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il percorso a Temptation Island La partecipazione della coppia era stata L'articolo Temptation Island, Millie e Michele si lasciano: flirt con Raul Dumitras? Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella sesta puntata disi sono svolti i falò di confronto per tre delle quattro coppie rimaste in gioco. Tra queste,Moi eVarriale hanno deciso di porre fine alla loro avventura nel reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il percorso aLa partecipazione della coppia era stata L'articolosicon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - Raul Dumitras e Millie Moi si stanno frequentando : la Segnalazione - Nuove indiscrezioni sui protagonisti di Temptation Island. Sembra che Raul Dumitras stia frequentando Millie Moi, protagonista dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ecco la segnalazione. (Comingsoon.it)

Temptation Island - Millie avvistata con Raul in un locale a Roma - Secondo una segnalazione, Millie sarebbe stata avvistata con Raul in un locale a Roma dopo Temptation Island L'articolo Temptation Island, Millie avvistata con Raul in un locale a Roma proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Segnalazione su Millie dopo Temptation Island : avvistata con un noto ex del reality - Durante la scorsa puntata di Temptation Island c’è stato il falò di confronto tra Millie e Michele. Inoltre, è molto probabile che si saprà anche cosa sia accaduto tra tutti gli altri protagonisti a distanza di un po’ di settimane dalla fine delle riprese. Ecco con chi è stata avvistata Millie dopo la fine della storia con Michele La relazione tra Millie e ... (Tutto.tv)