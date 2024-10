Tabellone Esibizione Six Kings Slam 2024: accoppiamenti e risultati (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Tabellone e gli accoppiamenti del Six Kings Slam 2024, torneo Esibizione in programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande tennis, seppur non in via ufficiale come parte integrante del circuito, arriva in Arabia Saudita e in quel di Riyadh, dove sei campioni si contendono un titolo ma anche un cospicuo bottino in montepremi. Ci sono due icone come Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev e Holger Rune. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV Tabellone SIX Kings Slam 2024 FINALE Sinner (ITA) vs Alcaraz (ESP) FINALE 3° POSTO Djokovic (SRB) b. Nadal (ESP) 6-2 7-6(5) SEMIFINALI Sinner (ITA) b. Djokovic (SRB) 6-2 6-7(0) 6-4 Alcaraz (ESP) b. Nadal (ESP) 6-3 6-3 QUARTI DI FINALE Djokovic (SRB) byeSinner (ITA) b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ile glidel Six, torneoin programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande tennis, seppur non in via ufficiale come parte integrante del circuito, arriva in Arabia Saudita e in quel di Riyadh, dove sei campioni si contendono un titolo ma anche un cospicuo bottino in montepremi. Ci sono due icone come Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev e Holger Rune. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVSIXFINALE Sinner (ITA) vs Alcaraz (ESP) FINALE 3° POSTO Djokovic (SRB) b. Nadal (ESP) 6-2 7-6(5) SEMIFINALI Sinner (ITA) b. Djokovic (SRB) 6-2 6-7(0) 6-4 Alcaraz (ESP) b. Nadal (ESP) 6-3 6-3 QUARTI DI FINALE Djokovic (SRB) byeSinner (ITA) b.

LIVE Sinner-Medvedev - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : dalle 18.30 il quarto di finale della ricca esibizione - Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic. (Oasport.it)

Regolamento esibizione Six Kings Slam 2024 : formula e come funziona - MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV REGOLAMENTO – La formula è piuttosto semplice: si parte con i quarti di finale, che vedranno impegnati 4 dei 6 giocatori. A questo punto il torneo prosegue come sempre, vale a dire con le due semifinali e le due finali (la novità è infatti la finale per il terzo posto). (Sportface.it)