Calciomercato.it - Svolta in Milan-Udinese: espulsione e caos

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovadella partita, con ilche rimane in dieci per l’di Tiijani Reijnders. Ecco cosa è successo E’ cambiata ancora la partita tra ile l’, che si sta giocando a San Siro e valevole per l’ottava giornata di Serie A. Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itDopo il vantaggio, arrivato al dodicesimo per la rete di Samu Chukwueze, con l’ennesimo assist di Christian Pulisic, il Diavolo è rimasto in dieci per l’di Tiijani Reijnders. L’olandese ha provato a riprendere Sandi Lovric lanciato in porta: le gambe dei due centrocampisti si sono così incrociate, portando l’arbitro Daniele Chiffi ad estrarre il cartellino rosso., Fonseca su tutte le furie: le scelte dell’arbitro contestate dal mister Una decisione che ha mandato su tutte le furie Paulo Fonseca e l’intero San Siro, stasera strapieno con oltre 70mila tifosi.