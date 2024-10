Svolta Bonus Famiglia nel 2025: più soldi per tutti, tra conferme e nuove agevolazioni (Di sabato 19 ottobre 2024) La Legge di Bilancio 2025 contiene importanti novità sui Bonus Famiglia. Su quali sussidi si potrà fare affidamento? Come preannunciato, la Manovra finanziaria contemplerà una serie di misure volte ad agevolare i nuclei familiari con figli a carico che versano in disagiate condizioni socio-economiche. Innanzitutto, è stato confermato l’Assegno Unico e Universale e, poi, è stato previsto un incentivo per i nuovi nati. In arrivo tantissimi benefici per le famiglie (informazioneoggi.it)Le famiglie potranno ricevere cifre più elevate, anche grazie alle modifiche relative alla determinazione dell’ISEE. In pratica, dal prossimo anno, l’Assegno Unico non verrà calcolato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Finora, invece, le somme rientravano tra i redditi considerati. Con un ISEE inferiore, le famiglie potranno accedere anche a tante altre prestazioni. Informazioneoggi.it - Svolta Bonus Famiglia nel 2025: più soldi per tutti, tra conferme e nuove agevolazioni Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Legge di Bilanciocontiene importanti novità sui. Su quali sussidi si potrà fare affidamento? Come preannunciato, la Manovra finanziaria contemplerà una serie di misure volte ad agevolare i nuclei familiari con figli a carico che versano in disagiate condizioni socio-economiche. Innanzitutto, è stato confermato l’Assegno Unico e Universale e, poi, è stato previsto un incentivo per i nuovi nati. In arrivo tantissimi benefici per le famiglie (informazioneoggi.it)Le famiglie potranno ricevere cifre più elevate, anche grazie alle modifiche relative alla determinazione dell’ISEE. In pratica, dal prossimo anno, l’Assegno Unico non verrà calcolato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Finora, invece, le somme rientravano tra i redditi considerati. Con un ISEE inferiore, le famiglie potranno accedere anche a tante altre prestazioni.

