Sostenibilità ambientale e sociale: solo il 10% adotta strumenti per "formalizzare" le spese (Di sabato 19 ottobre 2024) Le tematiche dell'Esg e cioè quell'insieme di azioni, norme e comportamenti che in un'azienda attengono alla Sostenibilità ambientale, sociale e organizzativa, sono al centro di un'evoluzione profonda dell'intero sistema economico anche sul territorio di Padova e Rovigo. Le banche già da tempo

Convegno sul parco del circeo : sport e sostenibilità ambientale in evidenza - Contributi e testimonianze Il libro “Sportcity” include non solo le testimonianze delle esperienze positive già vissute ma anche un’analisi delle strategie messe in campo. I relatori includono figure rappresentative del mondo sportivo e ambientale, quali Emanuela Zappone, Commissario Nazionale del Circeo; Stefano Donati, Direttore Nazionale del Circeo; Marco Visconti, Consulente del Ministero ... (Gaeta.it)

Collaborazione strategica tra Regione Abruzzo e Università de L’Aquila per la sostenibilità ambientale - Progetti concreti e laboratori innovativi Il protocollo d’intesa prevede la definizione di convenzioni specifiche per ogni progetto, con modalità operative condivise tra le parti. L’obiettivo è quello di lanciare una serie di iniziative volte a garantire la difesa del suolo e la tutela ambientale, nonché promuovere la salute pubblica nelle aree rurali e urbane dell’Abruzzo. (Gaeta.it)

Mattarella consegna gli Eni Award ai ricercatori in “sostenibilità ambientale” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato stamane, al Quirinale, i “Premi Eni Award 2024”, istituiti con l’obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. (Imolaoggi.it)