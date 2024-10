Serie A, Milan-Udinese alle 18. Fonseca: “Non mi nascondo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Riparte la Serie A con gli anticipi dell’ottava giornata, si parte alle 15 con Genoa-Bologna e Como-Parma, mentre alle 18 toccherà al Milan ricevere l’Udinese a San Siro, prima del match delle 20.45 tra Juventus e Lazio. Alla vigilia della gara Paulo Fonseca sembra quasi lasciarsi andare ad una confessione: “Fare l’allenatore non è molto divertente, difficile trovare il sorriso”. Certamente gli ultimi giorni per il tecnico rossonero, non sono stati facili né particolarmente felici. L’‘insubordinazione’ di Firenze sulla scelta del rigorista, che fa il paio con il famoso caso cooling break dell’Olimpico contro l’Inter, non gli è andata giù e più che preparare la sfida di oggi contro l’Udinese, negli spogliatoi di Milanello ha parlato di ben altro. Di gruppo, leadership, spirito di squadra, regole da seguire, compattezza e risposte sul campo da dare in fretta. Lapresse.it - Serie A, Milan-Udinese alle 18. Fonseca: “Non mi nascondo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Riparte laA con gli anticipi dell’ottava giornata, si parte15 con Genoa-Bologna e Como-Parma, mentre18 toccherà alricevere l’a San Siro, prima del match delle 20.45 tra Juventus e Lazio. Alla vigilia della gara Paulosembra quasi lasciarsi andare ad una confessione: “Fare l’natore non è molto divertente, difficile trovare il sorriso”. Certamente gli ultimi giorni per il tecnico rossonero, non sono stati facili né particolarmente felici. L’‘insubordinazione’ di Firenze sulla scelta del rigorista, che fa il paio con il famoso caso cooling break dell’Olimpico contro l’Inter, non gli è andata giù e più che preparare la sfida di oggi contro l’, negli spogliatoi diello ha parlato di ben altro. Di gruppo, leadership, spirito di squadra, regole da seguire, compattezza e risposte sul campo da dare in fretta.

