Calciomercato.it - Serie A | Como-Parma 1-1, Genoa-Bologna 2-2: la cronaca delle partite

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) LaA torna in campo con, gare che Calciomercato.it seguirà in tempo reale Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, laA torna e lo fa con ben quattroin programma oggi, sabato 19 ottobre. Ad aprire le danze saranno ben due anticipi schedulati alle 15:. Due sfide molto importanti che, soprattutto per quanto riguarda la partita di Genova, potrebbero avereripercussioni immediate anche sul futuro degli allenatori e in particolar modo di Alberto Gilardino. Cesc Fabregas (Lapresse) – calciomercato.itL’ex attaccante azzurro nei giorni scorsi ha incassato la fiducia del presidente Zangrillo, ma va da sé che con appena cinque punti conquistati in sette giornate e il terzultimo posto in classifica, un’eventuale sconfitta potrebbe far precipitare le cose in casa ligure.