Scontri a Napoli per la protesta contro il G7 della Difesa: tensione e manifestazioni vivaci (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Napoli, la centrale piazza Carità è diventata teatro di Scontri tra manifestanti contro il G7 della Difesa e le forze dell’ordine. Durante le proteste, i partecipanti hanno utilizzato cartelli come scudo e lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con fumogeni e manganelli. Nonostante il calo iniziale della tensione, la situazione è rimasta tesa e incerta mentre il corteo, partito da Piazza Garibaldi, ha visto la partecipazione di oltre quattrocento persone. Il corteo di protesta e i simboli della manifestazione Il corteo, partito da Piazza Garibaldi, ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni, sventolando bandiere della Palestina e appartenenti a movimenti come Je so pazz, Cau delle università, Unione degli Studenti, Insurgentia e Potere al Popolo. Gaeta.it - Scontri a Napoli per la protesta contro il G7 della Difesa: tensione e manifestazioni vivaci Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la centrale piazza Carità è diventata teatro ditra manifestantiil G7e le forze dell’ordine. Durante le proteste, i partecipanti hanno utilizzato cartelli come scudo e lanciato oggettila polizia, che ha risposto con fumogeni e manganelli. Nonostante il calo iniziale, la situazione è rimasta tesa e incerta mentre il corteo, partito da Piazza Garibaldi, ha visto la partecipazione di oltre quattrocento persone. Il corteo die i simbolimanifestazione Il corteo, partito da Piazza Garibaldi, ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni, sventolando bandierePalestina e appartenenti a movimenti come Je so pazz, Cau delle università, Unione degli Studenti, Insurgentia e Potere al Popolo.

