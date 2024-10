Regionali, Salvini: "Liguri votano anzitempo per incursione della magistratura" (Di sabato 19 ottobre 2024) "I Liguri devono votare anzitempo anche qua, per un'incursione della magistratura in ambito politico". Lo ha detto il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, questa mattina in visita a Imperia a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Marco Bucci Genovatoday.it - Regionali, Salvini: "Liguri votano anzitempo per incursione della magistratura" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Idevono votareanche qua, per un'in ambito politico". Lo ha detto il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo, questa mattina in visita a Imperia a sostegnocandidatura alla presidenzaRegione di Marco Bucci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria - polemiche per le parole di Morra sulla malattia di Bucci. Meloni : “Inaccettabile”. Salvini : “Vergognoso” - “Lo ha detto lui – aggiunge – ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. A intervenire è anche la presidente del Consiglio: “Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili. Ma la bufera è già esplosa. È vero sono cose che non fanno piacere, ma a me dispiace molto di più, mi fa venire il vomito e il voltastomaco, vedere tutte le bugie, le ‘infangature'”, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liguria - polemica per le parole di Morra sulla malattia di Bucci. Meloni : “Inaccettabile”. Salvini : “Vergognoso” - Vergogna”. Critiche arrivano anche dalle sorelle di Jole Santelli (la governatrice della Calabria stroncata da un tumore, a soli 52 anni, durante il suo mandato): Roberta e Paola Santelli augurano a Morra “di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, magari parlando di programmi elettorali e di problemi del territorio” in modo tale “da evitare di parlare ... (Ilfattoquotidiano.it)

Salvini assicura : «Domani daremo il candidato del centrodestra in Liguria - sarà una sorpresa» - Salvini ha ricordato che sabato è attesa la requisitoria della pubblica accusa nel processo di Palermo per il caso Open Arms e il 6 è già in agenda la manifestazione di Pontida. . «Saranno settimane decisive», ha detto il leader del Carroccio. Le parole di Salvini sono state salutate da un applauso, esattamente come alla fine della relazione del segretario: «Fino al 2027 saremo col coltello tra ... (Open.online)