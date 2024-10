Rapinatore ucciso a Milano, scarcerati i gestori del bar: andranno ai domiciliari (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Saranno scarcerati Chongbing Liu e Zhou Shu, i gestori del bar di viale Giovanni da Cermenate, accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, che giovedì scorso aveva cercato di rubare alcuni 'Gratta e vinci' dal loro bar di via Cermenate a Milano. Il 37enne è stato ucciso a forbiciate. Il gip di Milano Tiziana L'articolo Rapinatore ucciso a Milano, scarcerati i gestori del bar: andranno ai domiciliari proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – SarannoChongbing Liu e Zhou Shu, idel bar di viale Giovanni da Cermenate, accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, che giovedì scorso aveva cercato di rubare alcuni 'Gratta e vinci' dal loro bar di via Cermenate a. Il 37enne è statoa forbiciate. Il gip diTiziana L'articolodel bar:aiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Scarcerati i gestori del bar che hanno ucciso il ladro di Gratta e Vinci con 20 forbiciate : disposti i domiciliari - In sostanza secondo l’avvocato, “ci sono tutti gli estremi per una rivalutazione del caso”, oltre al fatto che “la gip è stata molto precisa, fornendo tutta una serie di spunti che saranno certamente utili per il futuro”. Al momento zio e nipote si trovano ancora al carcere di San Vittore, in attesa di poter essere trasferiti al proprio domicilio. (Ilfattoquotidiano.it)

Milano - l’omicidio del ladro. Scarcerati i gestori del bar : “Manifestazione di rabbia e di frustrazione” - Lo zio e il nipote erano stati rinchiusi nel carcere San Vittore erano stati condotti nel carcere di San Vittore. “Vi è stata la perdita totale dell’autocontrollo, in una dimensione del farsi giustizia da sé non ammissibile nel nostro ordinamento”, si legge nelle motivazioni del giudice. Concessi i domiciliari a Zhou Shu, 30 anni, e Chongbing Liu, 49 anni. (Dayitalianews.com)