RAI2: NUOVO SABATO POMERIGGIO CON ENZO MICCIO, FEDERICA GENTILE E GABRIELE VAGNATO (Di sabato 19 ottobre 2024) RAI2 inaugura il NUOVO SABATO POMERIGGIO all’insegna della musica e della moda. Si parte alle 14 con “Playlist” con FEDERICA GENTILE e GABRIELE VAGNATO. Si prosegue alle 15 con “Top” con la new entry ENZO MICCIO. PLAYLIST, da SABATO 19 ottobre alle 14 La musica torna protagonista nel SABATO POMERIGGIO di Rai 2. A partire dal 19 ottobre alle 14 andrà in onda “Playlist – Tutto ciò che è musica”: un rotocalco settimanale condotto dall’inedita coppia composta da FEDERICA GENTILE e GABRIELE VAGNATO, dedicato ai brani più ascoltati del momento. Una finestra aperta sull’attualità musicale arricchita da preziose performance live, con un’impostazione contemporanea capace di raccontare le novità del momento e le hit più gettonate tra il pubblico giovane, in Italia e nel mondo, quelle più richieste sulle piattaforme e quelle più commentate sui social. Bubinoblog - RAI2: NUOVO SABATO POMERIGGIO CON ENZO MICCIO, FEDERICA GENTILE E GABRIELE VAGNATO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 19 ottobre 2024)inaugura ilall’insegna della musica e della moda. Si parte alle 14 con “Playlist” con. Si prosegue alle 15 con “Top” con la new entry. PLAYLIST, da19 ottobre alle 14 La musica torna protagonista neldi Rai 2. A partire dal 19 ottobre alle 14 andrà in onda “Playlist – Tutto ciò che è musica”: un rotocalco settimanale condotto dall’inedita coppia composta da, dedicato ai brani più ascoltati del momento. Una finestra aperta sull’attualità musicale arricchita da preziose performance live, con un’impostazione contemporanea capace di raccontare le novità del momento e le hit più gettonate tra il pubblico giovane, in Italia e nel mondo, quelle più richieste sulle piattaforme e quelle più commentate sui social.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni - nuovo sciopero dalle 21 di sabato : possibili disagi per i viaggiatori - Che, tenuto conto delle «possibili importanti ripercussioni sul servizio», ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio. 59 di domenica. Gli effetti, «in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale». (Lettera43.it)

“Ecco chi sono i 117 padroni del mondo” : Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium in edicola da sabato 12 ottobre - Centodiciassette persone controllano 50mila miliardi di dollari. L’INCHIESTA: troppe foto dei figli sui social, genitori in tribunale. Scopri l’elenco di edicole e librerie selezionate dove trovare MillenniuM: https://ilfat. Anche in Italia. Sono i vertici dei 10 maggiori fondi d’investimento, da Blackrock a Morgan Stanley, presenti ormai in tutte le più importanti aziende e banche del pianeta. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuovo sciopero dei treni sabato 12 e domenica 13 ottobre - Dalle 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero è proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle faticose trattative per il rinnovo del contratto... (Veneziatoday.it)