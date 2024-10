Questo ristorante non esiste davvero, ma tutti vogliono andarci: lo chef è l’IA (Di sabato 19 ottobre 2024) Questo ristorante ha raggiunto su Instagram i 75.000 follower grazie a foto di piatti molto appetitosi. Alcuni scatti sono così perfetti da non sembrare veri. Difatti non lo sono: è tutta un'invenzione generata dall'Intelligenza artificiale (IA). Il ristorante stesso è uno scherzo, eppure ci sono cascati in migliaia. Fanpage.it - Questo ristorante non esiste davvero, ma tutti vogliono andarci: lo chef è l’IA Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha raggiunto su Instagram i 75.000 follower grazie a foto di piatti molto appetitosi. Alcuni scatti sono così perfetti da non sembrare veri. Difatti non lo sono: è tutta un'invenzione generata dall'Intelligenza artificiale (IA). Ilstesso è uno scherzo, eppure ci sono cascati in migliaia.

“Ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni in un ristorante - mi sono innamorato all’istante. Non è come in tv” : così Vittorio Feltri - “Guarda, ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni. E ho trovato che è una donna non bella, è stupenda, mentre invece in televisione mi era sembrata un “cessetto” qualunque. E cosa c’entra Feltri? Niente, in effetti. Ebbene, cosa ha detto il direttore dell’imprenditrice digitale? Il conduttore gli ha sottoposto una frase dell’influencer: “Io e Fedez mai stati una coppia aperta”. (Ilfattoquotidiano.it)

Tacconi : “Il sogno è aprire un ristorante. Matto? Lo sono ancora - dovevano legarmi al letto” - Intervistato da Repubblica, l'ex portiere della Juve ha parlato del futuro dopo la malattia e anche del suo sogno nascosto. (Golssip.it)

“Ho portato al ristorante una torta Funfetti gigante per il compleanno di un mio amico ma se la sono mangiata i camerieri” : lo sfogo dello chef diventa virale - Secondo Nordheimer la sua Funfetti cake, insomma, è stata ‘rubata’ e la cosa lo ha fatto molto arrabbiare perché il valore della sua creazione, dice, è di “centinaia di dollari”. Nel mentre Nordheimer ha provato a ‘calmare’ i suoi follower che si erano molto infervorati: “In quel ristorante c’è gente che cerca solo di guadagnarsi da vivere come tutti noi e hanno ammesso che è stato un errore. (Ilfattoquotidiano.it)