Promozione Continua la crisi del Lunano importante vittoria per l’Appignanese

(Di sabato 19 ottobre 2024) Espulso sul finale Jayed l’autore del gol partita VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Ilcade ancora: quarta sconfitta consecutiva per i biancoverdi, la terza senza gol segnati.ha dimostrato di essere cinica ma l’infortunio di Nobili in apertura di gara non ha di certo facilitato le cose per la squadra del nuovo arrivato Manfredini. Il gol ad inizio ripresa: un rimbalzo in area di rigore prende velocità, Jayed anticipa Adebiyi e insacca per il gol che decide la partita. Ilaccerchia l’area delma non riesce a trovare la rete del pari. Sul finale, dopo il fischio finale, Jayed viene espulso dal direttore di gara per aver provocato la tifoseria avversaria. Tre tre punti d’oro che permette aldi abbandonare l’ultima posizione in classifica.