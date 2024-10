Presentato il cast stellare di Clair Obscur: Expedition 33 (Di sabato 19 ottobre 2024) Sandfall Interactive ha rivelato, con un nuovo trailer che troverete in calce all’articolo, il cast stellare di attori che daranno la loro voce al loro ambizioso titolo Clair Obscur: Expedition 33. Inoltre, è stato mostrato anche del nuovo gameplay per questo gioco che si preannuncia come una possibile sleeper hit della prossima primavera, periodo d’uscita previsto per Clair Obscur: Expedition 33. Il trailer mette al centro dell’azione i personaggi principali della Expedition 33, mentre cercano di sconfiggere la Paintress e salvare così l’umanità dal suo ciclo mortale. Inoltre, i giocatori incontreranno personaggi misteriosi nel loro cammino, mossi da forze diverse e conflittuali. Nerdpool.it - Presentato il cast stellare di Clair Obscur: Expedition 33 Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sandfall Interactive ha rivelato, con un nuovo trailer che troverete in calce all’articolo, ildi attori che daranno la loro voce al loro ambizioso titolo33. Inoltre, è stato mostrato anche del nuovo gameplay per questo gioco che si preannuncia come una possibile sleeper hit della prossima primavera, periodo d’uscita previsto per33. Il trailer mette al centro dell’azione i personaggi principali della33, mentre cercano di sconfiggere la Paintress e salvare così l’umanità dal suo ciclo mortale. Inoltre, i giocatori incontreranno personaggi misteriosi nel loro cammino, mossi da forze diverse e conflittuali.

