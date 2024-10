Liberoquotidiano.it - Pinamonti da urlo, doppietta e Bologna rimontato: per il Genoa un punto d'oro

(Di sabato 19 ottobre 2024)pareggiano 2-2 nel match dell'ottava giornata di Serie A, disputato allo stadio Ferraris di Genova. Al doppio vantaggio dei felsinei con Orsolini al 37' e Odgaard al 56', risponde ladial 73' e all'85'. Ilsale a quota 9 in classifica agganciando al 12° posto Verona e Como, mentre ilè 16° con 6 punti come il Cagliari. Tante assenze al Ferraris: Gilardino deve rinunciare a Vitinha oltre a Malinovskyi e Messias, mentre Italiano perde Ndoye, infortunatosi in nazionale. Partenza a rilento per le sue squadre, con la partita che si accende intorno al quarto d'ora. È ila rendersi pericoloso: Leali para prima sul tiro a giro di Orsolini e poi su Beukema, pericoloso sugli sviluppi di un corner.