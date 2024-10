Pietro Manzella presenta il suo libro di poesie “Spes” (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella Biblioteca centrale della Regione Siciliana il 6 novembre la presentazione del libro di poesie dl Pietro Manzella “Spes”. Dopo i saluti della direttrice Margherita Perez, seguiranno gli interventi di Lia Marino, Università di Palermo, e Salvatore Savoia, segretario generale società Storia Palermotoday.it - Pietro Manzella presenta il suo libro di poesie “Spes” Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella Biblioteca centrale della Regione Siciliana il 6 novembre lazione deldidl”. Dopo i saluti della direttrice Margherita Perez, seguiranno gli interventi di Lia Marino, Università di Palermo, e Salvatore Savoia, segretario generale società Storia

