Pd Napoli: "L'attacco del Governo alla Magistratura sa di minaccia" (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti"Il modello-Albania è la dimostrazione di quanto pericolosa sia la politica demagogica del Governo Meloni". Lo dichiarano Giuseppe Annunziata, Segretario metropolitano del PD di Napoli, e Luigi Monaco, Responsabile Giustizia del PD Napoli. "La deportazione dei profughi dall'Italia nel centro di Gjader, che ha tutta l'aria di essere una colonia detentiva con tanto di recinzioni e gabbie costruita con i soldi dei contribuenti italiani, era già in partenza – si legge in una nota dei due esponenti del Pd – un progetto fallimentare, senza alcun fondamento giuridico. L'attacco del Governo alla Magistratura è gravissimo per la tenuta democratica del Paese, ma è anche pretestuoso dal momento che la decisione dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma è motivata in maniera chiara.

PD Napoli : Mobilitazione contro il Decreto Sicurezza del Governo Meloni - Abbiamo bisogno di tutti per contrastare questo attacco ai principi fondamentali della nostra società. “In risposta a questa minaccia al nostro Stato di diritto, invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche e sociali a unirsi a noi in una mobilitazione senza precedenti. Come evidenziato dall’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e da numerosi attivisti, questa ... (Puntomagazine.it)

PD Napoli : Mobilitazione contro il Decreto Sicurezza del Governo Meloni - “In risposta a questa minaccia al nostro Stato di diritto, invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche e sociali a unirsi a noi in una mobilitazione senza precedenti. . Come evidenziato dall’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e da numerosi attivisti, questa proposta legislativa richiama pratiche repressive e antidemocratiche tipiche di regimi autoritari. (Anteprima24.it)

G7 Cultura a Napoli - blitz di attivisti al Mann : striscioni contro il Governo e bandiere pro-Palestina - Slogan contro il ministro Giuli e striscioni davanti al Mann. Annunciata manifestazione anti-G7 per sabato 21.Continua a leggere . (Fanpage.it)