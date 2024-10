Parità tra Como e Parma: il primo tempo regala emozioni e un gol per parte (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella sfida di ieri al Senigallia, il match tra Como e Parma si conclude con un pareggio 1-1, frutto di un primo tempo emozionante. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e creatività, con momenti intensi che hanno portato a un gol per ciascun lato. Il Como, grazie alla freschezza di alcuni giocatori chiave, ha trovato il modo di rispondere prontamente a un iniziale svantaggio, portando a casa un punto che consente ai lariani di accrescere il proprio punteggio in classifica. La partita: dinamiche e occasioni Sin dal fischio d’inizio, i ritmi della partita si sono mantenuti elevati, con il Como che ha preso subito il controllo del gioco. La squadra ha dimostrato di avere una buona organizzazione e una solida costruzione del gioco, evidenziata dalle giocate di Nico Paz, il quale ha mostrato il suo valore con un assist decisivo. Gaeta.it - Parità tra Como e Parma: il primo tempo regala emozioni e un gol per parte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella sfida di ieri al Senigallia, il match trasi conclude con un pareggio 1-1, frutto di unemozionante. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e creatività, con momenti intensi che hanno portato a un gol per ciascun lato. Il, grazie alla freschezza di alcuni giocatori chiave, ha trovato il modo di rispondere prontamente a un iniziale svantaggio, portando a casa un punto che consente ai lariani di accrescere il proprio punteggio in classifica. La partita: dinamiche e occasioni Sin dal fischio d’inizio, i ritmi della partita si sono mantenuti elevati, con ilche ha preso subito il controllo del gioco. La squadra ha dimostrato di avere una buona organizzazione e una solida costruzione del gioco, evidenziata dalle giocate di Nico Paz, il quale ha mostrato il suo valore con un assist decisivo.

