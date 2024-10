Pagelle Sprint Race GP Australia 2024: il sabato perfetto di Jorge Martin, mentre Bagnaia fatica e scivola a -16 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il sabato perfetto per Jorge Martin, che mentre gli italiani si svegliano e fanno colazione, festeggia prima la pole position e poi trionfa nella Sprint Race del GP d’Australia. Sul tracciato di Phillip Island è un dominio da parte dello spagnolo della Ducati, che nella mini-gara lascia le briciole agli avversari, mantenendo la testa della corsa dalla prima all’ultima curva. Ben sei i punti guadagnati su un Bagnaia che non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione, finendo dietro anche a Marc Marquez e al compagno di scuderia Enea Bastianini. Martin partirà quindi dalla prima posizione anche domani, mentre il rivale sarà in seconda fila: ci sono tutti gli ingredienti per una gara emozionante, con il campione del mondo in carica che dovrà andare all’attacco. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilper, chegli italiani si svegliano e fanno colazione, festeggia prima la pole position e poi trionfa nelladel GP d’. Sul tracciato di Phillip Island è un dominio da parte dello spagnolo della Ducati, che nella mini-gara lascia le briciole agli avversari, mantenendo la testa della corsa dalla prima all’ultima curva. Ben sei i punti guadagnati su unche non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione, finendo dietro anche a Marc Marquez e al compagno di scuderia Enea Bastianini.partirà quindi dalla prima posizione anche domani,il rivale sarà in seconda fila: ci sono tutti gli ingredienti per una gara emozionante, con il campione del mondo in carica che dovrà andare all’attacco.

