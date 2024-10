Oggi arriva il Perugia. Vietato fare passi falsi (Di sabato 19 ottobre 2024) Ascoli, se ci sei batti un colpo. Sfida particolarmente delicata quella che Oggi vedrà gli uomini guidati da Mimmo Di Carlo scendere in campo per confrontarsi contro il Perugia. Il match, con avvio previsto alle 15, si prevede estremamente caldo soprattutto sul rettangolo di gara dove i bianconeri non potranno più permettersi ulteriori passi falsi. Il rendimento dell’ultimo periodo resta drammatico con un solo punto portato a casa in cinque incontri e le tre recenti sconfitte consecutive incassate rispettivamente contro Rimini (0-1), Pescara (1-2) e Ternana (3-1). Il Del Duca che in passato è sempre stato in grado di essere un vero fortino per il Picchio è praticamente diventato terra di conquista per molte avversarie. Ecco quindi che stavolta contro gli umbri la prima cosa da fare sarà ripristinare il fattore casalingo. Sport.quotidiano.net - Oggi arriva il Perugia. Vietato fare passi falsi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ascoli, se ci sei batti un colpo. Sfida particolarmente delicata quella chevedrà gli uomini guidati da Mimmo Di Carlo scendere in campo per confrontarsi contro il. Il match, con avvio previsto alle 15, si prevede estremamente caldo soprattutto sul rettangolo di gara dove i bianconeri non potranno più permettersi ulteriori. Il rendimento dell’ultimo periodo resta drammatico con un solo punto portato a casa in cinque incontri e le tre recenti sconfitte consecutive incassate rispettivamente contro Rimini (0-1), Pescara (1-2) e Ternana (3-1). Il Del Duca che in passato è sempre stato in grado di essere un vero fortino per il Picchio è praticamente diventato terra di conquista per molte avversarie. Ecco quindi che stavolta contro gli umbri la prima cosa dasarà ripristinare il fattore casalingo.

