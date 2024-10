Moto2, pole straordinaria di Aldeguer a Phillip Island in un festival spagnolo, Arbolino 11° davanti a Foggia (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno straordinario Fermin Aldeguer ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024.Sul tracciato di Phillip Island lo spagnolo del team Boscoscuro Speed Up è diventato il primo della storia della classe mediana a valicare il muro dell’1:31 a Phillip Island, scendendo fino all’1:30.876 proprio sotto la bandiera a scacchi. Vantaggio di 196 millesimi sul suo connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) e di 268 su Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up). Quarta posizione per un ennesimo spagnolo, Marcos Ramirez (Kalex American), a 292 millesimi dalla vetta, quinta per il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 537, mentre è sesto lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 544. Oasport.it - Moto2, pole straordinaria di Aldeguer a Phillip Island in un festival spagnolo, Arbolino 11° davanti a Foggia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno straordinario Ferminha conquistato laposition del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024.Sul tracciato dilodel team Boscoscuro Speed Up è diventato il primo della storia della classe mediana a valicare il muro dell’1:31 a, scendendo fino all’1:30.876 proprio sotto la bandiera a scacchi. Vantaggio di 196 millesimi sul suo connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) e di 268 su Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up). Quarta posizione per un ennesimo, Marcos Ramirez (Kalex American), a 292 millesimi dalla vetta, quinta per il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 537, mentre è sesto loManuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 544.

