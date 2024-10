Repubblica.it - “Mia sorella viveva nel terrore”: Celeste Palmieri era già stata aggredita con un coltello dal marito che l’ha uccisa. Il braccialetto elettronico non è servito

Leggi tutta la notizia su Repubblica.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La donna di 56 anni aveva denunciato l’uomo da cui voleva separarsi, ma aveva rifiutato il trasferimento in una casa rifugio per non turbare i figli più piccoli. Il suo dispositivo di allarme non ha suonato, quando i carabinieri sono arrivati nel supermercato Mario Furio stava