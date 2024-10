Metaphor: ReFantazio, il potere dell’immaginazione si fa videogioco (Di sabato 19 ottobre 2024) Un gioco di ruolo giapponese che non ha paura di affrontare forti temi sociali senza scordarsi l’avventura Repubblica.it - Metaphor: ReFantazio, il potere dell’immaginazione si fa videogioco Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un gioco di ruolo giapponese che non ha paura di affrontare forti temi sociali senza scordarsi l’avventura

Metaphor : ReFantazio - un RPG profondo e curato come non se ne vedevano da un pezzo - Le diverse regioni del gioco sono caratterizzate da accenti distinti, che vanno dal raffinato inglese aristocratico a inflessioni scozzesi e gallesi. Ogni giorno, il giocatore deve bilanciare lo sviluppo delle abilità del proprio personaggio, costruire relazioni con i compagni di avventura e prepararsi per le sfide future. (Esports247.it)