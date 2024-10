Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in sette regioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di Maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). Per oggi, sabato 19 ottobre, sono attese diffuse precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali, accompagnati da una intensificazione del vento soprattutto sulle regioni ioniche. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna. allerta arancione sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Tg24.sky.it - Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in sette regioni Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata dideterminata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). Per, sabato 19 ottobre, sono attese diffuse precipitazioni e forti temporali su gran parte delleitaliane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sullepiù meridionali, accompagnati da una intensificazione del vento soprattutto sulleioniche. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutataper rischio idraulico insui restanti settori dell', su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia.

