Maltempo Italia, chiusa autostrada per allagamenti. La situazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Una nuova ondata di Maltempo è pronta a colpire diverse aree del Paese, con previsioni che indicano piogge intense e diffuse soprattutto nel Nordest. Tuttavia, anche le regioni del Centro-Sud non saranno risparmiate dalle condizioni meteorologiche avverse. In particolare, Sicilia e Calabria potrebbero essere investite da precipitazioni eccezionali, con potenziali record di accumuli di pioggia. La situazione sarà resa ancora più critica dalle forti raffiche di vento previste. In Puglia e lungo le coste ioniche, così come sulle aree appenniniche della Calabria e della Basilicata, i venti saranno particolarmente intensi, mettendo a dura prova le infrastrutture locali e aumentando il rischio di allagamenti e danni. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno già diramato avvisi di allerta, raccomandando alla popolazione di prestare la massima attenzione. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una nuova ondata diè pronta a colpire diverse aree del Paese, con previsioni che indicano piogge intense e diffuse soprattutto nel Nordest. Tuttavia, anche le regioni del Centro-Sud non saranno risparmiate dalle condizioni meteorologiche avverse. In particolare, Sicilia e Calabria potrebbero essere investite da precipitazioni eccezionali, con potenziali record di accumuli di pioggia. Lasarà resa ancora più critica dalle forti raffiche di vento previste. In Puglia e lungo le coste ioniche, così come sulle aree appenniniche della Calabria e della Basilicata, i venti saranno particolarmente intensi, mettendo a dura prova le infrastrutture locali e aumentando il rischio die danni. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno già diramato avvisi di allerta, raccomandando alla popolazione di prestare la massima attenzione.

