Maltempo, allagamenti e frane da Nord a Sud. Le immagini dei danni. FOTO (Di sabato 19 ottobre 2024) Le condizioni meteo avverse colpiscono ancora la Penisola. Tra le zone più segnate Marche e Sicilia: il fiume Salso è esondato in più punti a Licata, nell’Agrigentino. Il piccolo borgo di Ginostra, sull'isola di Stromboli, è stato investito da un fiume di acqua e fango. Disagi anche in Toscana e in Emilia-Romagna Tg24.sky.it - Maltempo, allagamenti e frane da Nord a Sud. Le immagini dei danni. FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le condizioni meteo avverse colpiscono ancora la Penisola. Tra le zone più segnate Marche e Sicilia: il fiume Salso è esondato in più punti a Licata, nell’Agrigentino. Il piccolo borgo di Ginostra, sull'isola di Stromboli, è stato investito da un fiume di acqua e fango. Disagi anche in Toscana e in Emilia-Romagna

