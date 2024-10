L’ultima fake del Pd: “Nordio attacca i magistrati”. E poi arriva pure una ridicola richiesta di dimissioni (Di sabato 19 ottobre 2024) La linea a sinistra è chiara: fare di tutto per sostenere la tesi dell’attacco del governo alla magistratura, magari puntando a suscitare davvero quello scontro tra istituzioni di cui loro parlano tanto, ma che non c’è. Quello che era un sospetto è diventata strategia manifesta nei commenti e nelle richieste di dimissioni arrivati dall’opposizione dopo l’intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti dei migranti in Albania. Nordio ha parlato di “sentenza che riteniamo abnorme” e ha detto che la politica ha il dovere di intervenire laddove le magistratura “esonda dai suoi poteri”, ma ha anche chiarito con fermezza che “la reazione della politica non è stata contro la magistratura, ma contro il merito di questa sentenza”, che “non è una polemica contro la magistratura”. Secoloditalia.it - L’ultima fake del Pd: “Nordio attacca i magistrati”. E poi arriva pure una ridicola richiesta di dimissioni Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La linea a sinistra è chiara: fare di tutto per sostenere la tesi dell’attacco del governo alla magistratura, magari puntando a suscitare davvero quello scontro tra istituzioni di cui loro parlano tanto, ma che non c’è. Quello che era un sospetto è diventata strategia manifesta nei commenti e nelle richieste diti dall’opposizione dopo l’intervento del ministro della Giustizia, Carlo, in merito alla decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti dei migranti in Albania.ha parlato di “sentenza che riteniamo abnorme” e ha detto che la politica ha il dovere di intervenire laddove le magistratura “esonda dai suoi poteri”, ma ha anche chiarito con fermezza che “la reazione della politica non è stata contro la magistratura, ma contro il merito di questa sentenza”, che “non è una polemica contro la magistratura”.

