Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho per la Lionsgate (Di sabato 19 ottobre 2024) Mentre continua la sua corsa ai festival con il suo adattamento di Queer di William S. Burroughs, Luca Guadagnino sembra avere gli occhi puntati su un altro adattamento. Fonti hanno detto a Deadline che è nelle trattative finali per una nuova interpretazione del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per la Lionsgate. Scott Z. Burns scriverà l'adattamento. Il film della Lionsgate sarà prodotto da Frenesy Films e il produttore esecutivo sarà Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del film originale del 2002, tramite la sua società Pressman Film.

Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho - Il primo adattamento cinematografico con Christian Bale è stato diretto dalla regista Mary Harron da una sceneggiatura di Harron e Guinevere Turner. I crediti precedenti includono “Io sono l’Amore”, “Suspiria”, “Bones and All”, “A Bigger Splash” e “Chiamami col tuo nome”. “Luca è un artista brillante e il visionario perfetto per creare un’interpretazione completamente nuova di questa potente e ... (Cinefilos.it)