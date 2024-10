LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: la gara sprint in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA testuale della gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. La F1 torna in scena dopo tre settimane di stop, dando inizio ad una tournée americana che vedrà il paddock impegnato in un’attesa triple header. La prima tappa del Circus è il COTA, il circuito di Austin, in Texas. Per la quarta volta nella stagione 2024, è previsto il format sprint, con team e piloti pronti ad affrontare due gare nel corso del fine settimana. La gara del sabato, più corta rispetto al Gran Premio, mette in palio la metà dei punti disponibili domenica. La griglia di partenza è decisa dallo ‘sprint shootout’, una qualifica dedicata e che non intacca l’ordine con cui si partirà nella corsa di domenica. L’appuntamento per la gara sprint è per sabato 19 ottobre alle ore 20:00 italiane. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Latestuale delladel Gran Premio degli. La F1 torna in scena dopo tre settimane di stop, dando inizio ad una tournée americana che vedrà il paddock impegnato in un’attesa triple header. La prima tappa del Circus è il COTA, il circuito di, in Texas. Per la quarta volta nella stagione, è previsto il format, con team e piloti pronti ad affrontare due gare nel corso del fine settimana. Ladel sabato, più corta rispetto al Gran Premio, mette in palio la metà dei punti disponibili domenica. La griglia di partenza è decisa dallo ‘shootout’, una qualifica dedicata e che non intacca l’ordine con cui si partirà nella corsa di domenica. L’appuntamento per laè per sabato 19 ottobre alle ore 20:00 italiane. Sportface.

Jeremy Strong - l'intervista : “Le regole di Donald Trump e Roy Cohn stanno plasmando gli Stati Uniti” - Un consiglio, andate a vedere The Apprentice di Ali Abbasi, e se possibile andate a vederlo in lingua originale. Nella parte del fixer Roy Cohn, colui che ha letteralmente creato Donald Trump (nel film con il volto di Sebastian Stan), l'ex Kendall Roy di Succession (un Emmy e un Globe, mica poco) è semplicemente strepitoso. (Movieplayer.it)

Stati Uniti - domani sul Navy Pier di Chicago l’esordio di Vinitaly Usa - it. Il 20 e 21 ottobre sul Navy Pier di Chicago si alza il tricolore per l’esordio di Vinitaly. Nel nostro piano di sviluppo, Vinitaly. Una rilevanza sottolineata anche dalla presenza all’inaugurazione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida e, per parte americana, del Governatore dell’Illinois, Jay Robert Pritzker – dichiara il presidente di Veronafiere ... (Ildenaro.it)

La regione Lazio in missione negli Stati Uniti : promozione e opportunità per il territorio - Questa manifestazione rappresenta un’opportunità cruciale per promuovere i vini e i distillati laziali in un mercato sempre più competitivo come quello americano. Il programma della missione: dalla fiera Vinitaly al gala della NIAF La missione della Regione Lazio si apre con l’importante partecipazione alla Fiera Vinitaly di Chicago, iniziativa di punta prevista per il 20 ottobre. (Gaeta.it)