LIVE America's Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-9 tra New Zealand ed Ineos Britannia! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 Partenza stellare del team britannico. Ben Ainslie aggressivissimo e 60 metri di margine immediati per Ineos. 14:50 In corso le spettacolari manovre di pre partenza. Stramba Ineos togliendosi dalla scia degli avversari. inizia gara-9 DELLA FINALE DI America's CUP 2024! 14:48 Vento che spira attualmente tra i 7 ed i 9 nodi medi nel campo di regata. Wind test superato, si parte! 14:47 Cinque minuti al via di gara-9. Sale l'entusiasmo tra i supporters neozelandesi. 14:42 Siamo in attesa del nuovo collegamento LIVE da Barcellona. La speranza è che l'attesa crescita del vento si stia manifestando all'interno del campo di regata. 14:38 Poco più di 10 minuti dunque all'avvio del nono match race della serie di finale di America's Cup 2024 tra New Zealand ed Ineos Britannia.

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 9 e 10 (DIRETTA) - Emirates New Zealand contro Ineos Britannia. Si riparte dal 6-2. Da valutare le condizioni del vento, ma c’è fiducia per una giornata di gare avvincente e senza rinvii. Defender contro Challenger of record. Chi avrà la meglio oggi? Scopriamolo insieme con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. (Sportface.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand può chiudere i conti - Ineos Britannia per la disperata rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. 15. Tutti attendevano la risposta degli oceanici, che è arrivata veemente con due vittorie dal margine siderale, frutto di capolavori tecnico-tattici quando a bordo che a terra grazie alla ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand troppo superiore. Ineos Britannia non può nulla : 6-2 - Sono oltre 20 i secondi di ritardo per Ineos Britannia. Oggi è la classica giornata con condizioni “tricky”. NEW ZEALAND VINCE E SI PORTA SUL 6-2! 15:42 Oltre 1000 metri di vantaggio per New Zealand, che quest’oggi ha dimostrato tutta la propria forza. New Zealand continua a leggere perfettamente le variazioni di direzione ed i cali di pressione del vento. (Oasport.it)