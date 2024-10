L’hobbit Frodo cerca l’anello a Gamics Cesena (Di sabato 19 ottobre 2024) Cesena, 19 ottobre 2024 – La sua ricerca dell’anello lo porterà alla fiera di Cesena il 30 novembre e il primo dicembre. L’attore e doppiatore americano Elijah Wood sarà il protagonista principale della nuova edizione di ‘Gamics Cesena’, fiera del fumetto, dei cartoni animati e del mondo nerd in generale. Noto principalmente per aver interpretato Frodo Baggins nella trilogia fantasy del Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, Wood è considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione, grazie alla sua capacità di affrontare ruoli innovativi e versatili in cinema, televisione, videogiochi e animazione. Ilrestodelcarlino.it - L’hobbit Frodo cerca l’anello a Gamics Cesena Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – La sua ridello porterà alla fiera diil 30 novembre e il primo dicembre. L’attore e doppiatore americano Elijah Wood sarà il protagonista principale della nuova edizione di ‘’, fiera del fumetto, dei cartoni animati e del mondo nerd in generale. Noto principalmente per aver interpretatoBaggins nella trilogia fantasy del Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, Wood è considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione, grazie alla sua capacità di affrontare ruoli innovativi e versatili in cinema, televisione, videogiochi e animazione.

