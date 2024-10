Sport.quotidiano.net - Le chiavi del centrocampo. Adli, l’esame da regista. Tre indizi per una prova. Ora serve un altro assolo

(Di sabato 19 ottobre 2024) La missione è chiara: prendersi in modo definitivo ledella Fiorentina. Yacinesta lavorando per questo. E la rincorsa ai compagni sembra ormai conclusa con successo dopo un avvio stentato complice una preparazione estiva tribolata. Ma nella rosa a disposizione di Palladino l’ex Milan è l’unico con un po’ di geometria nei piedi. E lo stesso centrocampista cerca il terzoo che faccia la classica. Dopo le partite da titolare (entrambe con gol) contro New Saints e Milan nell’aria c’è una maglia dal 1’ anche al ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Durante la sosta ha lavorato sodo, per giocare nel cuore della squadra c’è bisogno di conoscerne le virtù, ma anche i difetti. Insieme a lui la mediana sarà composta da Cataldi e Bove, giocatori giusti per riempire quela cui è richiesto di consegnare il pallone al tridente offensivo.