La manovra? Bevilacqua: Senza bussola, trascura l’export e attacca lo sviluppo tech (Di sabato 19 ottobre 2024) Una manovra finanziaria che non ha una bussola, che trascura l’export dimenticato e si trasforma in un attacco diretto allo sviluppo tecnologico. Così Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto di commercio internazionale, fotografa la legge di bilancio, in attesa di conoscere i testi dettagliati del provvedimento. “Per i settori innovativi – spiega – al contrario La manovra? Bevilacqua: Senza bussola, trascura l’export e attacca lo sviluppo tech L'Identità. Lidentita.it - La manovra? Bevilacqua: Senza bussola, trascura l’export e attacca lo sviluppo tech Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unafinanziaria che non ha una, chedimenticato e si trasforma in un attacco diretto allotecnologico. Così Nunzio, giurista d’impresa ed esperto di commercio internazionale, fotografa la legge di bilancio, in attesa di conoscere i testi dettagliati del provvedimento. “Per i settori innovativi – spiega – al contrario LaloL'Identità.

