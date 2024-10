La manifestazione No-Tang. Il dissenso diventa un caso: "Ceffa si scusi pubblicamente" (Di sabato 19 ottobre 2024) "I toni utilizzati dal sindaco sono irrispettosi per le persone e le realtà che manifestano il proprio dissenso a un progetto e propongono delle alternative". Rifondazione comunista affida a una nota la propria presa di posizione davanti alle dichiarazioni di Andrea Ceffa, che aveva apostrofato la manifestazione No-Tang di sabato, invitando gli organizzatori, contrari alla realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa, "a protestare negli orari di punta e vedreste quanti calci nel sedere porterebbero a casa". "Il progetto così come è pensato – rimarca Rifondazione – non solo è dannoso per l’ambiente e per le colture pregiate della zona, ma è portato avanti con la solita spocchia di chi amministra il nostro territori,o che rifiuta il confronto e non valuta le alternative". Ilgiorno.it - La manifestazione No-Tang. Il dissenso diventa un caso: "Ceffa si scusi pubblicamente" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "I toni utilizzati dal sindaco sono irrispettosi per le persone e le realtà che manifestano il proprioa un progetto e propongono delle alternative". Rifondazione comunista affida a una nota la propria presa di posizione davanti alle dichiarazioni di Andrea, che aveva apostrofato laNo-di sabato, invitando gli organizzatori, contrari alla realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa, "a protestare negli orari di punta e vedreste quanti calci nel sedere porterebbero a casa". "Il progetto così come è pensato – rimarca Rifondazione – non solo è dannoso per l’ambiente e per le colture pregiate della zona, ma è portato avanti con la solita spocchia di chi amministra il nostro territori,o che rifiuta il confronto e non valuta le alternative".

