La comunità di Roseto chiede audizione alla commissione ambiente per la tutela della riserva Borsacchio

L'Associazione Guide del Borsacchio ha recentemente presentato una richiesta formale alla commissione ambiente della Regione Abruzzo, sostenuta da una nutrita rappresentanza di cittadini, agricoltori e professionisti del settore turistico e sindacale. L'obiettivo è discutere le problematiche che affliggono la riserva Naturale Borsacchio e trovare soluzioni pratiche per la sua salvaguardia e valorizzazione. Questo appello è stato inviato a tutti i gruppi consiliari e alle autorità regionali competenti.

Richiesta di audizione e motivi di preoccupazione

Il documento ufficiale inoltrato all'organo regionale rappresenta la voce di una comunità coesa, composta da residenti, agricoltori locali e vari esperti del settore.

