Karate Kid | Legends la descrizione del primo trailer con Ralph Macchio

(Di sabato 19 ottobre 2024)Kid:, ladelconDopo aver saltato il Comic-Con di San Diego, la Sony ha fatto la voce grossa al Comic-Con di New York, dove ha presentato un first look di Kraven – Il Cacciatore, un panel dedicato a Venom: The Last Dance, ma ha anche dato spazio aKid:, mostrandone il. Il film riporta sul grande schermo non solo Danny LaRusso didal film originale del 1984 e dalla serie Cobra Kai, ma anche Mr. Han di Jackie Chan dal reboot di Jaden Smith del 2010. Il film è stato pubblicizzato come la riunificazione di tutti i mondi diKid. IldiKid:inizia in un’accademia di arti marziali, dove l’istruttore di arti marziali di Chan dal film del 2010 si presenta per reclutare la giovane star del film, Ben Wang.