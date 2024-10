Zonawrestling.net - It’s Tiffy Time

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un altro importante merito di Triple H, per continuare il discorso aperto settimana scorsa su queste colonne, è quello di dare risalto anche alle storyline secondarie. Anche se non gravitano attorno ai titoli più importanti, molte rivalità “marginali” riescono, proprio per come sono portate avanti, a catturare l’attenzione dei fan. Ciò rende quasi tutta l’intera puntata dello show imperdibile per molti. Quella che andremo ad analizzare oggi è, però, una di quelle relative alle cinture principali della WWE, ossia quella che riguarda Tiffany Stratton e la campionessa Nia Jax. Nata più sui social che sul ring, l’amicizia tra le due lottatrici ha preso una piega differente da quando la bionda ha vinto la valigetta del MITB, e la cugina di The Rock la cintura femminile del brand blu.