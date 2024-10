Israele, droni dal Libano su Cesarea, portavoce Netanyahu: “Obiettivo era la casa del primo ministro”, raid Idf a Jabalia, 33 morti - VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Obiettivo "era la residenza di Netanyahu", per il portavoce e i media. Israele non si ferma e attacca ancora a Jabalia: 33 morti di cui 20 tra donne e bambini droni di Hezbollah dal Libano su Cesarea, comunità in Israele di circa 5mila abitanti dove il primo ministro Netanyahu avrebbe la resi Ilgiornaleditalia.it - Israele, droni dal Libano su Cesarea, portavoce Netanyahu: “Obiettivo era la casa del primo ministro”, raid Idf a Jabalia, 33 morti - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)"era la residenza di", per ile i media.non si ferma e attacca ancora a: 33di cui 20 tra donne e bambinidi Hezbollah dalsu, comunità indi circa 5mila abitanti dove ilavrebbe la resi

Attacco nella notte alla casa di Netanyahu. Israele conferma : i droni di Hezbollah partiti dal Libano (video) - In un altro aggiornamento, l’IDF afferma che un “aereo ostile” è stato rilevato anche nelle aree occidentali e dell’Alta Galilea. Al momento non ci sarebbero feriti, mentre altri due droni sono stati intercettati. Dice che sta rivedendo i dettagli. twitter. Alcuni sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte, aggiunge l’IDF. (Secoloditalia.it)

Israele vulnerabile ai droni - corsa contro il tempo di Tel Aviv per trovare sistemi capaci di fermarli. ‘Carenza grave di missili intercettori’ - Obiettivo: introdurre nuove capacità operative per intercettare i droni entro qualche mese“. Ne ha uccise 4 ferendone un’altra settantina. L'articolo Israele vulnerabile ai droni, corsa contro il tempo di Tel Aviv per trovare sistemi capaci di fermarli. Israele, riporta il Financial Times, sta affrontando una “carenza critica” di missili intercettori. (Ilfattoquotidiano.it)

