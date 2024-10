Investita a Spilamberto, anziana deceduta a due settimane dall'incidente (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragico epilogo per una delle due donne anziane coinvolte in un grave incidente stradale domenica 6 ottobre a Spilamberto. Maria Scalambra è infatti deceduta nelle scorse ore nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove era stata ricoverata 13 giorni fa. L'87enne era Modenatoday.it - Investita a Spilamberto, anziana deceduta a due settimane dall'incidente Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragico epilogo per una delle due donne anziane coinvolte in un gravestradale domenica 6 ottobre a. Maria Scalambra è infattinelle scorse ore nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove era stata ricoverata 13 giorni fa. L'87enne era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto nello schianto frontale con un’auto : 15 anni fa anche la figlia deceduta in un incidente - Gino Parente è l'uomo morto ieri mattina in un incidente stradale avvenuto nel comune di Santi Cosma e Damiano. Quindici anni fa la figlia morta investita da un'auto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gravissimo incidente mortale sulla Statale - deceduta una donna : Adriatica chiusa - Un grave incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato (12 ottobre) sulla statale 16 Adriatica, dopo quello avvenuto in via Sant'Alberto. . . Tutto è avvenuto a Glorie, al chilometro 138+300, all'incrocio tra la statale e via Folicaldi. . Secondo le prime informazioni una donna, di 80 anni. (Ravennatoday.it)

E’ morta a 17 anni Nell Smith : la cantautrice prodigio che ha incantato Nick Cave è deceduta in un incidente stradale - A soli 11 anni, dopo aver assistito a un concerto dei Flaming Lips, appunto, allo Sled Island Festival di Calgary, aveva iniziato a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, instaurando un legame speciale con la band di Wayne Coyne. Le cause della morte, non ancora ufficialmente confermate, sarebbero legate a un incidente stradale, come rivelato da Wayne Coyne durante il concerto a Portland. (Ilfattoquotidiano.it)