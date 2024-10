Incontro di formazione a Teramo: il progetto “Share Reading” per promuovere la lettura nelle scuole (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza della lettura come strumento educativo e orientativo è stata al centro di un Incontro di formazione tenutosi il 18 ottobre 2023 presso l’Auditorium dell’IIS Alessandrini Marino di Teramo. La conferenza, condotta da Federico Batini, noto scrittore e accademico, in collaborazione con Martina Evangelista, direttrice dell’Associazione Pratika, ha avuto come obiettivo principale quello di ampliare le competenze degli insegnanti abruzzesi attraverso il progetto “Share Reading: Share The Future“. Questa iniziativa è parte di un più ampio tentativo di sistematizzare la cultura della lettura nelle scuole, in linea con le nuove indicazioni del Ministero dell’Istruzione. Gaeta.it - Incontro di formazione a Teramo: il progetto “Share Reading” per promuovere la lettura nelle scuole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza dellacome strumento educativo e orientativo è stata al centro di unditenutosi il 18 ottobre 2023 presso l’Auditorium dell’IIS Alessandrini Marino di. La conferenza, condotta da Federico Batini, noto scrittore e accademico, in collaborazione con Martina Evangelista, direttrice dell’Associazione Pratika, ha avuto come obiettivo principale quello di ampliare le competenze degli insegnanti abruzzesi attraverso ilThe Future“. Questa iniziativa è parte di un più ampio tentativo di sistematizzare la cultura della, in linea con le nuove indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

