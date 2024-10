Thesocialpost.it - Incidente a Tradate, morto un ragazzo di 18 anni: impatto tremendo, l’auto si è spezzata a metà

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un tragicoha coinvolto un gruppo di giovani tra i 18 e i 25sabato notte a, in provincia di Varese, in cui unappena maggiorenne ha perso la vita mentre guidava uno dei due veicoli coinvolti. L’è avvenuto poco prima delle tre in via Costa dal Re, una strada che connette il Varesotto al Comasco e che si inoltra nelle aree periferiche prima di entrare nel parco regionale della Pineta di Appiano Gentile.Leggi anche: Immigrati, scontro brutale tra Meloni e Schlein: botta e risposta sui social I due veicoli si sono scontrati, presumibilmente in modo frontale, e i vigili del fuoco del comando di Saronno hanno dovuto utilizzare attrezzature idrauliche per liberare una giovane intrappolata all’interno di un’auto, facilitando così l’intervento dei soccorritori.